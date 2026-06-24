ЧС-2026 з футболу: Трамп вручатиме головний трофей переможцю мундіалю

Президент США Дональд Трамп вручатиме головний трофей переможцю чемпіонату світу-2026 з футболу. Це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно під час програми на FOX.

Чемпіонат світу 2026 року стартував 11 червня у Мехіко. Збірна США провела вже два матчі на стадії групового етапу, обігравши Парагвай та Австралію. Це дозволило команді достроково забезпечити собі місце у плейф.

Щодо Дональда Трампа, то він досі не відвідав жодного матчу чемпіонату світу.

За словами Інфантіно, Трамп відвідає фінал ЧС-2026, який запланований на 18 липня у Нью-Джерсі. Глава Білого дому також візьме участь у церемонії вручення трофею.

– Ми будемо разом із президентом США насолоджуватися фіналом та вручати переможцям трофей, звісно. Ми увесь час разом, – заявив Інфантіно.

Минулого року Трамп брав участь у церемонії нагородження переможців Клубного чемпіонату світу-2025, що приймали Сполучені Штати. Тоді він не залишив сцену та був під час святкування перемоги з футболістами «Челсі».

Капітан англійського клубу Ріс Джеймс тоді розповідав, що думав, що Трамп піде зі сцени, але він хотів лишитися.

Раніше трофей переможцям двічі передавали монархи: у 1982 році це робив король Іспанії Хуан Карлос, коли взяв участь у врученні трофею збірній Італії, а у 1966 році це зробила королева Єлизавета II, передаючи його збірній Англії.

Минулого тижня ЗМІ писали, що ФІФА має намір дозволити Трампу вручити трофей переможцям чемпіонату світу 2026 року, порушивши протокол.