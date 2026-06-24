Румунія ввела в експлуатацію американську систему боротьби з дронами Merops

Румунія ввела в експлуатацію американську систему протидії безпілотникам Merops, яку отримала в межах двостороннього стратегічного партнерства зі США.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що перед введенням у дію система пройшла всі необхідні етапи випробувань, оцінки та оперативної перевірки, після чого її інтегрували до системи оборони румунських Збройних сил.

У Міноборони наголосили, що Генеральний штаб оборони продовжує вдосконалювати систему спостереження та захисту повітряного простору для посилення спроможностей реагування та підвищення рівня безпеки населення.

Merops є сучасною системою, яка використовує алгоритми штучного інтелекту для виявлення, відстеження та нейтралізації невеликих повітряних цілей, що рухаються на малих висотах.

За оцінкою румунської влади, впровадження системи суттєво посилить можливості країни у виявленні та протидії загрозам, пов'язаним із використанням безпілотних літальних апаратів, та доповнить уже наявні засоби захисту національного повітряного простору.

Останніми місяцями Румунія неодноразово стикалася з інцидентами, пов'язаними з безпілотниками на тлі російсько-української війни. Зокрема, на початку червня в порту Констанци евакуювали людей після вибуху морського дрона, а наприкінці травня російський ударний безпілотник врізався в житловий будинок у місті Галац, спричинивши пожежу та поранивши двох людей.