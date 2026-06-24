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Полiтика

Радниця Залужного спростувала участь у виборах разом із Зеленським

Радниця Залужного спростувала участь у виборах разом із Зеленським

Повідомлення у ЗМІ про нібито підготовку політичного союзу між президентом України Володимиром Зеленським та послом України у Великій Британії, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним для спільної участі у виборах не відповідають дійсності. Про це у коментарі "Апострофу" повідомила медіарадниця ексголовкома Оксана Тороп.

Вона підтвердила, що Залужний нещодавно відвідав Київ, де провів чергову робочу зустріч із главою держави. Вони обговорили стан двосторонньої співпраці між Україною та Великою Британією, поточні політичні процеси в Королівстві на тлі зміни очільника уряду, а також подальші кроки, спрямовані на підтримку української держави.

Аналогічне коло питань дипломат опрацював на зустрічах із міністром закордонних справ та секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

"Ніяких політичних рішень чи домовленостей, про які пишуть ЗМІ, немає. Валерій Залужний продовжує роботу на посаді посла у Великій Британії, розуміючи важливість посилення міжнародної підтримки України у ці складні часи", — наголосила Тороп.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвибори в УкраїніВалерій Залужний
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