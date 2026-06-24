У столиці чоловіка прив'язали до дерева та жорстоко вбили

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на березі біля річки по вулиці 6-лінія Садова виявлено чоловіка без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та оперативники, які виявили тіло 58-річного чоловіка з тяжкими травмами, повідомляє поліція Києва.

З чоловіком розправилась компанія з п'яти чоловіків. Молодики відпочивали біля кав'ярні, яка належить одному з фігурантів. Невдовзі між одним із них та перехожим чоловіком виник словесний конфлікт.

Нападники почали бити 58-річного чоловіка руками, ногами та дерев'яною палицею. Згодом вони силоміць відтягнули потерпілого за будівлю кав'ярні, прив'язали мотузкою до дерева та продовжили побиття. Попри численні прохання потерпілого припинити знущання, нападники не реагували.

Через деякий час чоловіку вдалося звільнитися та відійти до берегової лінії річки. Однак зловмисники наздогнали його, повалили на землю та знову жорстоко побили. Від отриманих травм голови та грудної клітки чоловік помер на місці.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмисникам оголошено про підозру. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: поліція Києва.