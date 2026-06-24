Зеленський розповів про масштабне знищення боєприпасів на військовому об'єкті РФ поблизу Петербурга

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга.

Про це керівник держави заявив після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

За словами президента, під час зустрічі обговорювалися результати реалізації плану "далекобійних санкцій" проти Росії та подальші кроки, необхідні для наближення миру.

"Серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що українська розвідка підтвердила досягнення цілей щодо низки російських оборонних підприємств.

За його словами, Сили оборони завдали успішних ударів по підприємствах, які виробляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для російської армії.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що в ніч на 6 червня українські безпілотники атакували арсенали та військову базу в Ленінградській області Росії.