США створять внутрішні полігони, які відтворюватимуть війну в Україні

Армія США протягом чотирьох-шести тижнів планує розгорнути як мінімум два нові внутрішні полігони, які відтворюватимуть умови сучасного поля бою, подібного до України.

На цих майданчиках буде створено умови електронної боротьби та оспорюваного середовища, де зможуть взаємодіяти виробники дронів і розробники засобів протидії безпілотникам. Там проходитимуть тренування військовослужбовців, які зможуть зміцнювати свої навички та працювати безпосередньо з розробниками, повідомляє CBS News.

Міністр армії США Ден Дрісколл зазначив, щоу США вже існують майданчики для безпечного тестування озброєнь, однак також розглядається створення окремого глобального полігону за межами країни для набагато більш агресивних випробувань, включно з гіперзвуковими системами. Він відмовився уточнювати можливі локації, пославшись на ранню стадію планування.

Частина нинішніх тренувань із протидії безпілотникам у США не включає застосування засобів електронного глушіння через обмеження на використання джамінгу всередині країни.

Фото: Фокус.