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Вівторок став у Франції найспекотнішим днем за 79 років

Вівторок став у Франції найспекотнішим днем за 79 років

23 червня стало у Франції найспекотнішим днем з 1947 року, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження.

Станом на 15 годину середня температура становила 29,6 °C, побивши попередній рекорд липня 2019 року з 29,4°C, повідомляє BFMTV.

Температурні рекорди зафіксували на 339 станціях спостереження, переважно у західній частині країни. Максимальна температура на території країни була у департаменті Ланди, на атлантичному узбережжі неподалік кордонів з Іспанією – 44,3°C, у Вандеї зафіксували 44°C.   

Спека трималася і вночі: так, у Біскарросі в районі Бордо на 4 ранку температура сягала майже 31°C, у Ла-Рошелі – 29°C, у Парижі – 27°C; у сукупності з іншими погодними факторами температура відчувалася на кілька градусів вищою за ці показники.  

У середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.  

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами. 

Фото: yuz.uz.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

погодаФранціяспека
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