У Польщі пройдуть навчання військ «коаліції рішучих»

Польща восени прийматиме спільні навчання французьких та британських військ, які мають на меті підготувати їх до надання гарантій безпеки Україні після війни.

"Коаліція рішучих" на засіданні у Парижі 13 липня ухвалила рішення про те, що Польща у вересні прийматиме спільні військові навчання за участю французьких та британських військ, повідомляє Onet.

"З нашої точки зору, вирішальним є наше спільне рішення про те, що перші навчання за участю французьких та британських військ відбудуться в Польщі цієї осені, і це будуть навчання, які підготують усю коаліцію, зібрану в Парижі, до забезпечення реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону, – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд туск.

Навчання матимуть міжнародний характер, а Польща зі свого боку підготує логістичну підтримку для військ союзників.

Він заявив, що країна фінансово та логістично готується до можливої постійної присутності європейських союзних військ на польській території.

"Останні, сповнені погроз виступи президента Путіна та нещодавній напад на Київ чітко показують, що ескалація з боку Росії все ще можлива. Тому ми з великим задоволенням вітали це остаточне рішення про те, що Польща прийматиме британські та французькі війська", – сказав він.

Фото: ОП.