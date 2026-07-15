Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T вже цього року

Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG.

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", – повідомив президент Володимир Зеленський.

Відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції.

Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ.

Фото: Міноборони Італії.