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Війна

Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T вже цього року

Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T вже цього року

Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG.

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", – повідомив президент Володимир Зеленський.

Відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції.

Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ.

Фото: Міноборони Італії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаФранціяІталіяракетиЗеленськийSAMP/TAster
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