Погода 20 липня: грози, град, шквали та до +33

Сьогодні погода в Україні буде нестійкою. Більшість регіонів накриють дощі та грози, а в окремих областях прогнозують сильні зливи, град і шквали. Опади оминуть лише східні та південно-східні області. У північних і центральних регіонах місцями очікуються значні дощі, в окремих районах можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с. Вітер буде південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с.

Вдень повітря прогріється до +25-30, а на півдні та сході країни місцями — до +33 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше — +22-27.

У Києві та області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У столиці можливий короткочасний дощ і гроза. На Київщині - подекуди прогнозують град і шквали до 20 м/с.

Температура в Києві — +27-29. По області — +25…+30 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.