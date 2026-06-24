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Сенат США несподівано «вдарив» по Трампу

Сенат США несподівано «вдарив» по Трампу

Сенат США, де більшість мають республіканці, підтримав резолюцію, яка передбачає припинення військових дій проти Ірану без окремого дозволу Конгресу, повідомляє Bloomberg.

Рішення підтримали 50 сенаторів, проти виступили 48. Таким чином Сенат уперше висловився за завершення конфлікту, фактично розійшовшись у позиціях із президентом США Дональдом Трампом.

Резолюція вимагає припинити військові операції проти Ірану, якщо Конгрес окремо не надасть дозвіл на їх продовження.

Разом із демократами за документ проголосували республіканці Ліза Мурковскі, Білл Кессіді, Сьюзен Коллінз і Ренд Пол. Водночас двоє впливових сенаторів-республіканців – Мітч Макконнелл і Девід Маккормік – участі в голосуванні не брали.

Практичний вплив рішення поки залишається незрозумілим, оскільки раніше Вашингтон і Тегеран досягли тимчасової мирної угоди.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран та США досягли прогресу у переговорах.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ІранголосуваннясенатТрамп
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