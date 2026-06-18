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Війна

В окупованому Криму знищено ще один міст

В окупованому Криму знищено ще один міст

В окупованому Криму повідомляють про атаку на залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Совєтського району. Після інциденту на об’єкті виникла пожежа.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», очевидці чули близько 20 вибухів у районі мосту. Після цього там спалахнуло займання.

Також повідомляється, що під удар міг потрапити розташований поруч так званий «горбатий» міст. Дані щодо можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Раніше в цьому ж населеному пункті, за даними каналу, українські Сили безпілотних систем уже атакували локомотив.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ влаштували розгром у Криму: всю ніч гриміли потужні вибухи.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

знищеннязалізничний місткрим
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