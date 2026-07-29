Іран висунув вимогу Україні після атаки на своє судно

Іран заявив, що Україна запевнила Тегеран у відсутності намірів загострювати ситуацію після атаки на іранське судно. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі після телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За словами Аракчі, український міністр наголосив, що удар по іранському судну не був навмисним, а Київ не зацікавлений у подальшій ескалації.

Водночас очільник іранського зовнішньополітичного відомства заявив, що Тегеран також не прагне загострення конфлікту. Однак він підкреслив, що будь-які атаки на громадян чи інтереси Ірану є неприйнятними. За словами Аракчі, Іран очікує відшкодування збитків, завданих унаслідок інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, офіційних даних про підготовку Іраном ракетного удару по Україні наразі немає.