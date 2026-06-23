Унікальний пергамент 1407 року розкриває релігійне життя середньовічного Львова

Державна архівна служба України представила унікальний документ Національного архівного фонду – підтвердну грамоту третейських суддів мирової угоди між парохом Іваном Русином і громадою Львова щодо права збору церковної десятини. Документ датується 8 листопада 1407 року.

Про це повідомляє Держархів у Facebook.

Раритет зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові у фонді №131 «Колекція грамот на пергаменті» та належить до категорії унікальних документів Національного архівного фонду.

Грамота написана латиною на пергаменті та містить важливі відомості про релігійне й суспільне життя середньовічного Львова. Зокрема, вона підтверджує мирову угоду між парохом Іваном Русином, який очолював парафію головного міського католицького храму – костелу Діви Марії (нині Латинський катедральний собор), та громадою міста щодо збору церковної десятини.

У Державній архівній службі зазначають, що документ також відображає міжконфесійні відносини того часу та свідчить про присутність українського населення у середньовічному Львові.

Голова Держархіву Анатолій Хромов наголосив, що оприлюднення подібних матеріалів є частиною постійного проєкту з популяризації архівних фондів.

За його словами, в українських архівах зберігається близько 100 мільйонів одиниць зберігання, але лише близько 450 документів мають статус унікальних через їх виняткову історичну та культурну цінність.

Він також зазначив, що документи, створені до XV століття, автоматично відносяться до унікальних через їх рідкісність.

У Центральному державному історичному архіві України у Львові зберігається одна з найбільших колекцій таких пам’яток. За словами Хромова, усі унікальні документи вже оцифровані та доступні онлайн, що забезпечує відкритий доступ до архівної спадщини.