У Воронезькій області оголосили триденну жалобу після ракетного удару ЗСУ

У Воронезькій області Росії з 23 до 25 червня оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого 22 червня. Про це повідомив губернатор регіону Алєксандр Ґусєв.

Упродовж трьох днів у регіоні будуть приспущені державні прапори. Влада також рекомендувала закладам культури скасувати розважальні заходи, а телерадіокомпаніям – внести зміни до програм мовлення.

За даними російської влади, внаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще кількадесят звернулися по медичну допомогу. Більшість постраждалих після огляду медиків відпустили додому.

За висновками OSINT-аналітиків, ціллю українського ракетного удару став головний корпус Воронезького заводу напівпровідникових приладів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на підприємство, зазначивши, що завод виробляє електронні компоненти для російських балістичних ракет "Іскандер", крилатих ракет Х-101 і зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Водночас російське видання Astra повідомило про пошкодження багатоквартирного будинку у Воронежі. За попередніми даними, на нього могли впасти уламки ракет. Будинок розташований поблизу Воронезького механічного заводу, конструкторського бюро хімавтоматики та військового аеродрому.

Українська сторона не повідомляла про цивільні втрати внаслідок удару.