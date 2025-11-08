ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, у підлеглих якого прилетіли ракети та дрони

ДБР повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генштабу зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

Про це повідомляє ДБР.

Так, за даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні, розповіли у ДБР.

Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва. Командиру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Як зазначається, вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

ДБР наголошує: «Підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих».

В Офісі генпрокурора уточнили, що про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей повідомили командиру підрозділу безпілотних систем. Так, слідство встановило, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення: «Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу».

Офіс генпрокурора зазначає, що внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.