Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що дивується дискусії щодо відсутності запрошення для президента Польщі на Конференцію з відновлення України.

Представник уряду вважає заяви щодо відсутності запрошення політичною грою, повідомляє Polsat News.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра", – сказав він.

Як він пояснив, є різні види заходів, що мають різний формат.

"На початку президентського терміну пан президент також організовував зустрічі з країнами Балтії та Північної Європи, і це була його президентська формула на той момент, яка стосувалася якихось питань безпеки. Він не запрошував нікого з уряду", – зазначив Шлапка.

Спікер заявив, що URC 2026 – це урядовий формат.

"Подібна конференція з питань відбудови також відбувалася в Берліні, а раніше – у Римі. Там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії. Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – додав він.

Фото: ОП.