Польща поклала на Україну відповідальність за погіршення відносин

Контакти і відносини між Україною і Польщею перебувають у поганому стані і то не через рішення польського президента.

"Контакти та відносини перебувають у поганому стані, але не тому, що так чи інакше вчинив президент Навроцький. А тому, що українська сторона, по суті, вирішила знехтувати пам’яттю про жертв та домовленостями, досягнутими у Варшаві", – сказав глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький

Він додав, що присвоєння військової частини імені героїв УПА є неприпустимим з погляду польської політики, повідомляє RMF FM.

"Це було просто погане рішення, скандальне, образливе для поляків і таке, що зачіпає нашу пам’ять, пам’ять про цих жертв. Сподіваюся, що це не було заплановано, бо це свідчило б про ще гірше", - сказав він.

Він підтвердив спроби налагодити контакт між президентами, про що говорив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, але до цього не дійшло.



На запитання, чи існують ще якісь канали комунікації між адміністраціями президентів Польщі та України, він відповів: "Дипломатичні канали завжди функціонують".

Фото: ОП.