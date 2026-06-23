95% безпілотників для ЗСУ виробляють в Україні

Більшість безпілотних літальних апаратів, які закуповує Агенція оборонних закупівель ДОТ для Сил оборони України, є українського виробництва — їх частка становить 95%. Минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція продовжує зберігатися.

Важливу роль у розвитку внутрішнього ринку БПЛА, за даними Міноборони, відіграє запуск маркетплейсу DOT-Chain Defence. Система запровадила ринкову модель закупівель, у якій рішення щодо вибору техніки ухвалюють безпосередні користувачі — військові бойових підрозділів.

У міністерстві наголошують, що такий підхід посилив конкуренцію між виробниками, стимулював покращення якості продукції та сервісу, а також дозволив компаніям краще прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

У результаті український ринок безпілотників суттєво наростив виробничі потужності та нині забезпечує переважну більшість потреб у цій категорії озброєнь.

Також у Міноборони повідомляють про впровадження нового підходу до оборонних закупівель БПЛА. Відтепер потреба у дронах формується автоматично на основі даних із поля бою — без людського фактора та суб’єктивного впливу.

У Генеральному штабі ЗСУ за запитами підрозділів формують перелік необхідних БПЛА з технічними характеристиками, без зазначення назв виробників. Подальший вибір здійснюється на основі рейтингу ефективності, який враховує бойові дані з цифрових систем, зокрема «єБали», DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

У Міноборони також повідомили, що менше ніж за п’ять місяців 2026 року військові отримали 485 тисяч безпілотників та іншої техніки на суму 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence.

Принцип роботи системи полягає в моделі «військо обирає — держава забезпечує». Агенція бере на себе контрактування, оплату та контроль поставок, а весь процес відбувається у цифровому форматі без паперової бюрократії. У середньому від моменту замовлення до отримання техніки з наявності минає близько дев’яти днів.

DOT-Chain Defence також інтегрований із Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові безпілотники та техніку за програмою «Армія дронів. Бонус».

Як повідомляло раніше ForUa, від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей російських військ.