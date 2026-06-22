Травень став рекордним місяцем для Сил оборони - понад 181 тисяча уражених цілей

Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей російських військ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал противника, завдаючи ударів по логістиці та критично важливих об’єктах у тилу.

«Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога», — зазначив Федоров.

Серед уражених цілей — особовий склад російської армії, засоби протиповітряної оборони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, командні пункти, склади боєприпасів та засоби радіоелектронної боротьби.

Федоров також повідомив, що від початку року російська армія зазнала значних втрат у живій силі: близько 167 тисяч військових були ліквідовані або отримали важкі поранення.

Окремо міністр відзначив результати травня, який, за його словами, став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони. За цей період було уражено понад 181 тисячу цілей, а втрати російських військових склали 31 530 осіб убитими або важко пораненими.