У Польщі повідомили, що зроблять із повернутим орденом Зеленського

Орден Білого Орла, який президент Польщі Кароль Навроцький вирішив відкликати у президента України Володимира Зеленського, зберігатиметься в Канцелярії президента Польщі. Відзнаку вже доставили поштою, повідомив речник польського президента Рафал Лескевич.

За словами Лескевича, орден уже надійшов до Канцелярії президента. «Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента», – зазначив він.

Речник пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі. Посвідчення до ордена буде анульоване, а саму нагороду разом із відповідними документами передадуть до архіву Канцелярії президента.

Водночас Лескевич висловив переконання, що ситуація навколо ордена не вплине негативно на українсько-польські відносини. «Президент Кароль Навроцький чітко наголосив у своїй заяві, оприлюдненій Канцелярією президента, що рішення щодо ордена не спрямоване проти українського народу. Росія залишається ворогом України, усієї вільної Європи та демократичного світу», – наголосив речник.

У Польщі також заявляють, що це рішення не повинно призвести до подальшого загострення відносин між Варшавою та Києвом.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський надіслав через "Нову пошту" свій орден до канцелярії президента Польщі.