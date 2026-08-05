Підозра за трьома епізодами: САП просить для Стефанишиної 15 млн грн застави

Сторона обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрати для експосолки України у США Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн 312 тис. грн. Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що під час спілкування з журналістами прокурор озвучував меншу суму застави — 13 100 000 грн, однак під час самого засідання оголосив суму в 15 312 000 грн.

Водночас прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина переховуватиметься. Зокрема, він зазначив, що Стефанішина перебувала на високих державних посадах і як посолка у США вона, мовляв, набула зв’язків, які могли б допомогти їй переховуватися.

Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.

Як повідомляє «Радіо Свобода», прокурор САП Віталій Рибалкін заявив під час перерви в судовому засіданні, що Стефанішиній повідомили про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення та два епізоди недостовірного декларування. За його словами, епізод про незаконне збагачення стосується двох квартир у київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу. Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними САП, становить 13,9 млн грн.

Також слідство заявляє про незадекларовані активи та користування майном. Рибалкін зазначив, що стаття про незаконне збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі.

Сама Стефанішина раніше заявила, що їй «не було й немає чого приховувати», а повідомлення про підозру не означає встановлення провини.

ForUA нагадує, Вищий антикорупційний суд у середу, 5 серпня, почав обирати запобіжний захід колишній віцепремʼєрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, експослу України в США Ользі Стефанішиній.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину з посади посла України у США. До того вона була спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США, ще раніше - обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

16 липня 2025 року у САП заявили, що зареєстрували кримінальне провадження, у ході якого перевіряють факти, викладені у журналістському розслідуванні, в якому фігурує Стефанішина.

У розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Своєю чергою Стефанішина наголосила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка.

До того ЗМІ повідомляли, що Стефанішина також фігурує у так званій «справі Лукаш», яка вже перебуває на розгляді у ВАКС. Йдеться про справу, за якою колишній міністерці юстиції Олені Лукаш та іншим фігурантам інкримінується заволодіння в 2013-2014 роках коштами в сумі 2 млн 523 тис. грн, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. У той період Стефанішина очолювала департамент Мін'юсту.