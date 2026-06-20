Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити його ордена Білого Орла. Очільник держави повідомив, що повернув нагороду до Польщі та нагадав, що її досі формально не позбавлені російська імператриця Єкатєріна II, італійський диктатор Беніто Муссоліні та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Президент процитував слова Навроцького про те, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри польської держави та вимагає поваги до цінностей, на яких ґрунтується польська спільнота.

«Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Єкатєріни Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна сприйняла вручення ордена Білого Орла у 2023 році як відзнаку не лише для нього особисто, а й для всього українського народу та української армії, оскільки саме так тоді пояснювалося нагородження.

20 червня Зеленський відправив нагороду назад до Польщі. На оприлюдненій ним фотографії видно, що посилку оформили через компанію "Нова пошта", а одержувачем зазначено канцелярію президента Польщі.

Глава держави також наголосив, що Україна не забуває польської солідарності та залишається відкритою до змістовного діалогу з Варшавою, аби не допустити нових суперечок навколо складних сторінок спільної історії та забезпечити належну пам'ять про всіх безневинних жертв ХХ століття.

«Я пишаюсь нашими людьми й кожним українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, проявлений Українським народом у захисті від російської агресії», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями у питаннях історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Причиною рішення став указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про повернення польських державних нагород заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Скандал також спричинив істеричну реакцію в Польщі. Колишній президент країни та лавреат Нобелівської премії миру Лех Валенса звинуватив Зеленського у вшануванні «бандитів УПА», а колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден «За заслуги».