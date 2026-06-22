Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, який збільшує фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони, який передбачає внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Про це йдеться у картці закону №15224, оприлюдненого на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, до Верховної Ради надійшов підписаний президентом закон про зміни до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки та оборони України.

У Раді розповіли, що документ передбачає збільшення фінансування виплат військовим та розробки озброєння, зокрема, завдяки залученню великих обсягів зовнішньої підтримки від Євросоюзу.

10 червня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2026 рік, які збільшують видатки на сферу безпеки та оборони на 1,56 трлн грн. За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати.

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, після коригування бюджету загальні оборонні видатки становитимуть рекордні 4,4 трлн грн.

Близько 2,3 трлн грн із них спрямують на закупівлю військової техніки та зброї, тоді як понад 1,45 трлн грн виділять на грошове забезпечення військовослужбовцям.

Залучити новий ресурс вдалося завдяки європейській програмі макрофінансової допомоги Ukraine Support Loan. Із запланованих на 2026 рік €45 млрд від ЄС більшу частину (€31,8 млрд) виділять безпосередньо на оборону країни, тоді як залишок у розмірі €13,2 млрд спрямують на фінансування бюджетного дефіциту.

18 червня Верховна Рада відхилила сім блокувальних постанов, які мали на меті скасувати результати фінального голосування за законопроєкт №15224 щодо коригування державного бюджету на 2026 рік.