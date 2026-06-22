Зеленський анонсував створення українських дронів із дальністю понад 3 тисячі кілометрів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням нового покоління ударних безпілотників, здатних уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів.

Про це очільник держави розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1".

За словами президента, розвиток власних далекобійних ударних систем залишається одним із ключових напрямів українського оборонно-промислового комплексу.

"Нові дрони будуть 3 тисячі кілометрів плюс. Це уже у планах", – заявив Зеленський.

Президент також прокоментував нещодавній удар по нафтопереробному заводу в російській Тюмені. Він підтвердив, що атаку здійснили безпілотники українського виробництва компанії Fire Point.

За словами Зеленського, дрони подолали маршрут протяжністю близько 2,5 тисячі кілометрів до цілі.

Керівник держави наголосив, що Україна поступово нарощує свої можливості для завдання ударів по військових та стратегічних об'єктах на території Росії.

"Ми знаходимось у стадії, коли наш ОПК, наші Сили оборони і наше виробництво почало цей процес – повернення війни в Росію. І це буде. Вони кожного дня нас б'ють, тому кожного дня будемо відповідати", – сказав президент.

Раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про атаку на Тюменський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2 тисячі кілометрів від українського кордону. Місцева влада РФ підтвердила атаку безпілотників на підприємство, водночас заявивши про відсутність пошкоджень.