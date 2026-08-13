На Запорізькій АЕС зростають ризики через регулярні блекаути та зношення обладнання

Запорізька АЕС пережила 14 блекаутів від початку року та зазнає зношення обладнання.

Від початку 2026 року тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція пережила 14 повних втрат зовнішнього електроживлення. Через регулярні блекаути зростає навантаження на резервні системи живлення та зношується обладнання станції, передусім дизельні генератори.

Про це повідомила НАЕК «Енергоатом».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗАЕС пережила 26 блекаутів. 14 із них припали на вісім місяців 2026 року.

Під час кожної втрати зовнішнього електроживлення станція переходить на резервні джерела. В «Енергоатомі» зазначають, що такі переходи створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

«Ситуація на ЗАЕС погіршується, ми бачимо деградацію стану обладнання. Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди — це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення», — заявив виконувач обов’язків голови правління «Енергоатома» Павло Ковтонюк.

У компанії наголошують, що регулярні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є наслідком неналежної експлуатації станції російською окупаційною адміністрацією.

«Енергоатом» наполягає на деокупації Запорізької АЕС як необхідній умові для відновлення її стабільної та безпечної роботи.