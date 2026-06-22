Українські безпілотники середньої дальності нового покоління дедалі активніше завдають ударів по логістичній інфраструктурі російських військ на південному напрямку. Атаки по мостах, потягах, паливних цистернах та іншій техніці можуть серйозно ускладнити плани Москви щодо літнього наступу, повідомляє CNN.

Французький аналітик Клеман Молін, волонтерська OSINT-група Geoconfirmed та команда розслідувачів CNN проаналізували відео й фотографії близько 150 ударів по російських паливних цистернах, вантажівках та інших транспортних засобах. При цьому журналісти припускають, що значна кількість атак залишилася незафіксованою.

Більшість зафіксованих ударів було здійснено з початку травня. Окрім транспортної інфраструктури, українські сили також посилили атаки на портові об'єкти та кораблі.

Як зазначає CNN, українські безпілотники з радіусом дії від 50 до 300 кілометрів створені спеціально для того, щоб паралізувати логістику російської армії. Серед нових зразків безпілотників видання згадує FP-2 та дрон "Бегемот", який здатен розвивати крейсерську швидкість до 180 км/год і нести бойову частину вагою до 70 кілограмів.

За словами Моліна, Україна отримала можливість проводити масштабну кампанію із застосуванням дронів для відрізання Криму від основних шляхів постачання та створення серйозних логістичних проблем для російських військ по всій лінії фронту.

Водночас підтримувана Росією окупаційна влада Криму вже повідомила про обмеження продажу пального: наразі його відпускають лише державним установам.

У Силах безпілотних систем України заявили CNN, що за останній рік кількість ударних місій середньої дальності зросла у 28 разів. Основною метою таких операцій є знищення логістики противника, придушення його наступального потенціалу та створення умов для роботи далекобійних безпілотників.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше назвав цю стратегію "логістичною блокадою", спрямованою на систематичне знищення російських сил далеко за лінією фронту та позбавлення їх можливості проводити активні наступальні дії. "Ворог більше не почуватиметься в безпеці навіть на значній відстані від лінії зіткнення", – наголошував Федоров.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі міста Генічеськ.