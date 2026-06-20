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Війна

ЗСУ атакували міст через Генічеську протоку та комплекс «Панцир-С»

ЗСУ атакували міст через Генічеську протоку та комплекс «Панцир-С»

У ніч на 20 червня підрозділи Сил оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі міста Генічеськ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, міст використовується російськими окупаційними військами для забезпечення логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями РФ на південному напрямку.

Крім того, українські сили уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С у районі села Долинське.

Також напередодні було завдано ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами російських військ у районах Соледар, Грозове та села Теребрено.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російської армії для ведення бойових дій проти України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

містГенштабкримСили оборониГенічеськПанцир-С
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