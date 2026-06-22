У центрі Києва майже на місяць обмежать рух

У столиці з 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі. Обмеження пов'язані з проведенням планових дорожніх робіт, повідомили у КК «Київавтодор». Зокрема, комунальники облаштовуватимуть нове дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи виконуватимуть щодня з 8:00 до 20:00.

Ремонтні роботи триватимуть на ділянці бульвару Лесі Українки від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу. У зв'язку з цим рух транспорту на зазначеній ділянці буде частково обмежений.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням змін в організації дорожнього руху.

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