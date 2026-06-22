Долар трохи «просів» після вихідних євро додало у ціні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 червня. Після вихідних суттєвих змін на валютному ринку не відбулося: долар дещо подешевшав, тоді як євро продовжив незначне зростання.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс долара США знизився на 1 копійку і становить 44,90 гривні за долар.

Водночас європейська валюта подорожчала на 1 копійку. Відтепер один євро офіційно коштує 51,46 гривні.

Незначно змінився й курс польського злотого. Національний банк встановив його на рівні 12,07 гривні, що на 1 копійку менше порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційні курси валют на 22 червня:

1 долар США — 44,90 грн (-1 коп.);

1 євро — 51,46 грн (+1 коп.);

1 польський злотий — 12,07 грн (-1 коп.).

Таким чином, валютний ринок залишається відносно стабільним, а коливання основних іноземних валют поки що є мінімальними.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.