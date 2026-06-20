Після Кучми від польської нагороди відмовився і Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко оголосив про відмову від ордена Білого Орла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди президента України Володимира Зеленського.

Про рішення Ющенка повідомила його прессекретарка Ірина Ванникова у Facebook.

За її словами, третій президент України відмовляється від польської відзнаки на знак незгоди з переглядом рішення про нагородження Володимира Зеленського.

У заяві наголошується, що спроби переглянути це рішення виходять далеко за межі ставлення до одного політика та стосуються мільйонів українців, які воюють на фронті, працюють заради перемоги й втрачають своїх близьких у війні.

Ванникова також нагадала про спільні кроки України та Польщі до історичного примирення. Зокрема, вона згадала вшанування польських жертв у селі Гута Пеняцька у 2009 році, де Ющенко та тодішній президент Польщі Лех Качинський разом вшанували пам'ять загиблих.

За її словами, кількома роками раніше президенти також спільно вшанували українських жертв у селі Павлокома та наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки спільної історії.

Прессекретарка Ющенка також нагадала про підтримку, яку Польща надала Україні в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.

«Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля», – йдеться у заяві.

Раніше про відмову від ордена Білого Орла оголосив другий президент України Леонід Кучма.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.

Як повідомляв ForUA, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.