У Польщі жінка напала на 13-річних українок через їхнє походження

У польському місті Легниця поліція розслідує напад на двох 13-річних українок, яких, за попередніми даними, побили через те, що вони розмовляли українською мовою.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

За її словами, інцидент стався ввечері 18 липня на вулиці Полярній.

«Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Кримінально караним також є те, що напад, імовірно, був пов'язаний із національним походженням підлітків», — наголосила Галецька.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення тілесної недоторканності.

За інформацією польського видання RMF24, напад стався поблизу місцевого басейну, де дівчата відпочивали разом з іншими підлітками.

Мати постраждалих розповіла, що до дітей підійшла незнайома жінка й почала вимагати, щоб вони не розмовляли українською мовою в Польщі. Після словесного конфлікту вона, за словами жінки, вдалася до фізичного насильства.

За словами матері, нападниця вдарила одну з її доньок, а також інших дітей, які перебували поруч. Свої дії вона пояснила тим, що підлітки є громадянами України.

Поліція встановлює всі обставини інциденту та розшукує причетну до нападу жінку.