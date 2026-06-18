Українська кров в обмін на польські претензії: Моравецький зробив цинічну заяву

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не повинна припиняти військову допомогу Україні через скандал, який виник після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Також політик повідомив, що не має наміру відмовлятися від українського ордена Ярослава Мудрого.

Про це він сказав в інтерв’ю польській радіостанції RMF FM.

За словами Моравецького, дискусія навколо рішення української влади привернула увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії.

«Я розмовляю з багатьма представниками міжнародної спільноти, лідерами зі США та Європи. Частина з них дізналася, що таке волинсько-галицька різанина», — заявив він.

Водночас експрем’єр розкритикував чинний польський уряд, звинувативши його у недостатній рішучості у відносинах з Україною. На його думку, польсько-українські відносини потребують змін, а Варшава має жорсткіше відстоювати власну позицію в історичних питаннях.

Моравецький також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Польща допомагала Україні, зокрема тому, що українці фактично захищали безпеку всієї Європи. Саме тому він не підтримав заклики депутата партії «Право і справедливість» Пшемислава Чарнека заблокувати військову допомогу Києву.

«Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — сказав політик.

Він також заявив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.

Скандал розгорівся після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначалося, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій українського війська.

Після цього низка польських політиків і громадських діячів виступили з критикою. Зокрема, колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що рішення української влади образило пам’ять жертв Волинської трагедії. Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який отримав від Зеленського у 2022 році, а в Любліні з будівлі ратуші зняли прапор України.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для українців боротьба УПА символізує опір імперській політиці Москви та не спрямована проти польського народу. Водночас керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Зеленський мав би перепросити польську сторону. Президент Польщі Кароль Навроцький також висловився за позбавлення українського президента ордена Білого Орла, який той отримав від Анджея Дуди у 2023 році.

На тлі дискусії українська історична спільнота закликала не політизувати питання спільної українсько-польської історичної спадщини. Ще 1 жовтня 2025 року на сайті Українського інституту національної пам’яті була оприлюднена відкрита заява істориків, у якій наголошувалося, що односторонні політичні рішення щодо складних історичних тем можуть лише поглибити суперечності між двома народами.

Автори документа попереджали, що ухвалення польською стороною відповідних законодавчих ініціатив може викликати негативну реакцію в Україні та призвести до дзеркальних кроків.

«Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки», — зазначили підписанти заяви, водночас висловивши готовність до об’єктивного та неупередженого діалогу між українськими та польськими дослідниками.

Своєю чергою філософ Олексій Панич звернув увагу, що в Польщі вже існує військовий підрозділ, названий на честь Армії Крайової. Йдеться про 8-му дивізію піхоти Армії Крайової, створену у 2023 році рішенням уряду партії «Право і справедливість», який очолював саме Матеуш Моравецький.

Панич наголосив, що в Україні створення цього формування не викликало масштабної негативної реакції, хоча участь окремих підрозділів Армії Крайової у вбивствах українського цивільного населення під час Другої світової війни є добре відомим історичним фактом.

Крім того, він нагадав про інші польські військові формування, названі на честь діячів, яких в Україні пов’язують із антиукраїнськими акціями, зокрема 1-шу Підляську бригаду територіальної оборони імені Владислава Лінярського «Мстіслава» та 9-й Вармінський розвідувальний полк імені Зиґмунта Шендзеляжа «Лупашки».

На думку Панича, нинішня хвиля критики на адресу України з боку частини польських політиків і коментаторів демонструє вибірковий підхід до оцінки суперечливих сторінок спільної історії та історичної пам’яті.