Кучма відмовився від польського ордена на знак солідарности із Зеленським

Другий президент України Леонід Кучма вирішив відмовитися від ордена Білого Орла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди президента України Володимир Зеленський.

Відповідну заяву Кучми оприлюднила прессекретарка президентського фонду «Україна» Дарка Оліфер.

«У зв'язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році», – заявив другий президент України.

Кучма нагадав, що протягом свого президентства вважав розвиток дружніх відносин із Польщею одним із головних пріоритетів. За його словами, разом із тодішнім президентом Польщі Александр Кваснєвський вони доклали значних зусиль для подолання історичних суперечностей між двома народами.

Екскерівник держави згадав спільну заяву про примирення, підписану у 2003 році, та принцип «Прощаємо і просимо прощення», який, за його словами, був розроблений за духовного посередництва Іван Павло II.

«І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати», – наголосив Кучма.

Водночас він висловив переконання, що дружні та союзницькі відносини між Україною і Польщею збережуться, хоча нинішня ситуація викликає у нього сум і тривогу.

«Одна справа – коли нападає ворог. Зовсім інша – коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше – якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє», – зазначив другий президент України.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Ним були відзначені всі президенти незалежної України, за винятком Віктора Януковича.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.

Як повідомляв ForUA, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.