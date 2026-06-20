Через війну за кордон виїхали 5,7 мільйона українців

З нагоди Всесвітнього дня біженців уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що через повномасштабну агресію Росії 5,7 мільйона громадян України були змушені залишити країну та шукати прихистку за кордоном.

Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За словами омбудсмана, за сухою статистикою стоять зламані долі та вимушене розлучення мільйонів людей із рідними й домівками.

«За цією цифрою – досвід, який розділив життя мільйонів на "до" та "після". Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням "Як ви?" та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці», – наголосив Лубінець.

Він також подякував країнам і людям, які прийняли українців у найважчий для них час, повернувши їм відчуття безпеки та людської гідности.

«Ми точно знаємо: ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були – наш дім завжди там, де Україна», – зазначив омбудсман.

При цьому Лубінець звернув увагу, що цифра у 5,7 мільйона стосується лише українців, які мають статус біженців. Частина громадян України перебуває за кордоном на інших підставах і не входить до цієї статистики.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що загалом за межами країни нині проживає близько восьми мільйонів українців. Їхнє повернення до України він назвав однією зі стратегічних цілей держави.