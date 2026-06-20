Колишній високий поліційний чин пояснив, чому не хоче відмовлятися від польської нагороди

Колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін розкритикував хвилю повернення польських державних нагород українськими посадовцями після рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити президента України Володимир Зеленський Ордена Білого Орла.

Про це йде мова в його дописі у Facebook.

За його словами, політичні суперечки не повинні перекреслювати роки підтримки України з боку польського народу, а демонстративне повернення нагород може лише ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та зіграти на користь Росії.

Водночас колишній правоохоронець зазначив, що розуміє мотиви міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, який оголосив про намір повернути польську державну нагороду.

За словами Аброськіна, багато українців сприймають Орден Білого Орла, вручений Зеленському, не лише як відзнаку для глави держави, а як символ визнання боротьби всього українського народу за свободу та незалежність.

Разом із тим він наголосив, що дипломатія передбачає збереження каналів спілкування навіть у періоди гострих суперечностей між державами.

«Демонстративне повернення державних нагород може розглядатися не лише як принципова позиція, а й як крок, який здатний ускладнити подальший діалог між Україною та Польщею», – зазначив Аброськін.

Ексзаступник голови Нацполіції також повідомив, що сам має польську державну нагороду, отриману від колишнього президента Польщі Анджея Дуди, однак повертати її не планує.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями у питаннях історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Рішення стало реакцією на указ президента України про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили Андрій Сибіга, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента «катастрофічною помилкою», яка може мати далекосяжні наслідки для українсько-польського партнерства.

Як повідомляв ForUA, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей скандал привернув увагу міжнародної спільноти до польського бачення Волинської трагедії. Водночас він розкритикував чинний уряд Польщі за недостатньо жорстку позицію у відносинах із Києвом. Попри історичні суперечки, політик виступив проти блокування військової допомоги Україні, наголосивши, що українці захищають безпеку всієї Європи. «Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати», — цинічно сказав політик. Також Моравецький повідомив, що не збирається повертати орден Ярослава Мудрого, яким його нагородила Україна.