У США протестували лазерну систему нового покоління для живлення і знищення дронів

Військово-морська дослідницька лабораторія США (NRL) успішно продемонструвала нову лазерну технологію, здатну виконувати одразу дві важливі функції на полі бою: бездротову передачу електроенергії та протидію повітряним загрозам. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Під час випробувань одна й та сама система спочатку забезпечила дистанційне постачання енергії на віддалений об'єкт, а згодом була оперативно переведена в режим ураження умовної цілі, що імітувала безпілотник. Таким чином американські дослідники продемонстрували можливість використання єдиної платформи для виконання кількох бойових завдань без необхідності залучення окремого обладнання.

У ході демонстрації лазерний комплекс, розміщений на причепі, передавав електроенергію від стандартного військового транспортного засобу до спеціальних приймальних пристроїв, розташованих на значній відстані.

Технологія дозволяє забезпечувати живлення обладнання без прокладання кабелів та доставки пального, що може суттєво спростити логістику під час бойових операцій.

На відміну від багатьох попередніх експериментів, нову систему тестували не в лабораторії, а в умовах, максимально наближених до реального поля бою. Випробування проходили під час сильного вітру та снігопаду, що дало змогу оцінити роботу комплексу за несприятливих погодних умов.

За словами інженера-електрика Алекса Греде, головною метою було визначити, наскільки ефективно технологія працюватиме під час реальних військових місій.

Він зазначив, що система змогла без затримок перейти від режиму передачі енергії до виконання завдання з нейтралізації безпілотної загрози.

Дослідники навмисно відмовилися від комфортних лабораторних умов і піддали систему впливу складних факторів навколишнього середовища. Навіть під час погіршення видимості через зимову негоду фахівці продовжували збір даних для подальшого вдосконалення технології.

Фізик-дослідник NRL Джастін Лоренцен наголосив, що саме польові випробування дають найбільш цінну інформацію для майбутньої модернізації таких систем, оскільки дозволяють виявити нюанси, які неможливо змоделювати в лабораторії.

У матеріалі зазначається, що хоча технологія спочатку створюється з урахуванням потреб військово-морських сил, першими її практичними користувачами можуть стати сухопутні війська США.

Наступним етапом розвитку проєкту стане передача системи для тестової експлуатації військовослужбовцям різних родів військ — морським піхотинцям, солдатам та морякам. Розробники планують отримати зворотний зв'язок від військових і використати його для подальшого вдосконалення комплексу перед можливим впровадженням у війська.