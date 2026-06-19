Без Європи домовленостей із Кремлем бути не може - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які переговори з Росією щодо завершення війни повинні відбуватися за участи Європейського Союзу, а спроби вести окремі контакти з Москвою можуть зіграти на користь Кремлю.

Про це очільник держави сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

За словами Зеленського, Європа має бути невід'ємною частиною переговорного процесу, оскільки від єдности європейських держав залежить ефективність тиску на Росію.

«Без Європи перемовин із Росією бути не може», – наголосив президент, додавши, що хаотичні та неузгоджені контакти з Москвою лише посилять позиції російського президента Володимира Путіна.

Зеленський також заявив, що Україна прагне завершити війну до настання зими дипломатичним шляхом, але для цього необхідно посилювати тиск на Росію.

Водночас президент закликав європейських партнерів уже зараз готуватися до можливого продовження бойових дій. Він наголосив на необхідності створення зимового пакета підтримки для України, який має включати енергетичні ресурси та додаткові засоби протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, Україні можуть знадобитися поставки газу, дизельного пального та бензину через ризик нових російських атак по енергетичній інфраструктурі. Окремо він попросив надати щонайменше 300 антибалістичних ракет для захисту від масованих ударів у зимовий період.

Заява українського президента пролунала на тлі дискусій усередині Європейського Союзу щодо того, хто має представляти блок у разі початку переговорів із Росією про припинення війни.

Як повідомлялося після саміту ЄС у Брюсселі, лідери держав-членів поки не змогли дійти спільної позиції щодо представництва Євросоюзу на можливих мирних переговорах. Частина європейських політиків також висловила невдоволення повідомленнями про неформальні контакти представників апарату президента Європейської ради Антоніу Кошти з російською стороною.

За даними західних ЗМІ, такі контакти здійснювалися для підтримання дипломатичних каналів між Брюсселем і Москвою на випадок майбутніх переговорів про припинення війни. У ЄС пояснюють, що Союз має власні інтереси, які необхідно буде відстоювати в разі початку мирного процесу.

Раніше європейські країни також почали обговорювати можливе призначення спеціального представника для переговорів із Росією. Серед потенційних кандидатів у ЗМІ називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністе, президента Фінляндії Александра Стубба, екскерівника Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрем’єра Італії Маріо Драгі.