Зеленський хоче завершити війну до зими 2026 року

Президент Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради перерахував найважливіші потреби України для підготовки до наступної зими за сценарію, що війна триватиме далі.

Зеленський зазначив, що Україна хотіла б завершення війни з РФ до зими 2026 року через поєднання інструментів тиску і дипломатії, проте якщо Кремль стоятиме на своєму – Україна потребуватиме чергового зимового пакета допомоги.

"Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою, тому я кажу: газ, дизель, бензин. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет – щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударівэ Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз. У нас немає часу думати. У нас є лише один вибір – вирішити, що нам робити", – сказав Зеленський.

Фото: ОП.