Хакерське угруповання створило копію «Резерв+», щоб заробляти на ухилянтах

Кіберфахівці СБУ та Департаменту кіберполіції Нацполіції провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах.

Нейтралізовано хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв+», повідомляє СБУ.

Ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міноборони.



Доступ до «клона» був платним і коштував 1200 гривень на місяць.



В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та «дописувати» відстрочку від призову.



Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок.



У підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.



У процесі обшуків за адресами проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки.



Одночасно із цим було заблоковано дію фейкового додатку.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ.