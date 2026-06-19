Зеленський попередив українців про посилення російських обстрілів

Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських обстрілів.

"Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", - сказав він.

Він підбив підсумки "Рамштайну", що відбувся, зазначив, що Україна отримала підтвердження від дев'яти країн програми PURL, а це ракети для Patriot на суму більше одного мільярда. Також - ЄС посилюватиме санкції, повідомляє "Українська правда".

За словами Зеленського, партнери України розуміють, що лідер Кремля не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, брехня.

"Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція. Включитися на повну по санкціях – без виключень. По конфіскації – без виключень. І по фінансуванню України", – додав він.

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