РФ атакувала два цивільних судна у Чорному морі

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України -міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про атаку російських безпілотників на 2 судна у Чорному морі.

"Внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами", - сказав він.

Ще двоє моряків зазнали поранень, один з них - важкі.

Під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

"Це черговий доказ того, що росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом - цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", - зазначив він.

Фото: АМПУ.