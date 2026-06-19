Нова афера: шахраї масово продають “водійські права” онлайн

В Україні почастішали випадки шахрайства, пов’язані з отриманням водійських посвідчень та інших документів. Зловмисники маскуються під працівників сервісних центрів МВС і пропонують громадянам “швидке” оформлення документів без іспитів, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За даними відомства, шахраї активно відстежують користувачів у соцмережах — Instagram, Facebook та Telegram. Вони аналізують коментарі під публікаціями офіційних сторінок сервісних центрів, реагують на запитання громадян щодо іспитів або відновлення документів, а також звертають увагу на нових підписників.

Після цього зловмисники виходять на зв’язок у приватних повідомленнях і пропонують придбати водійське посвідчення без складання іспитів, відновити втрачений документ або “швидко та без черг” оформити інші послуги. При цьому вони запевняють, що документ нібито буде легальним і відображатиметься в державних реєстрах.

У Держспецзв’язку наголошують, що такі пропозиції є шахрайськими та завжди призводять до втрати коштів без отримання будь-якого результату. Фахівці також підкреслюють, що офіційні представники сервісних центрів МВС не ведуть приватних консультацій у месенджерах. Усі державні платежі здійснюються виключно на офіційні рахунки через банки або термінали, а не на картки фізичних осіб.

Крім того, громадянам радять не передавати свої персональні дані стороннім особам та користуватися лише перевіреними ресурсами державних органів, домени яких обов’язково мають завершуватися на “gov.ua”.

У відомстві попереджають: будь-які “вигідні” пропозиції щодо швидкого отримання державних документів онлайн є ознакою шахрайства та можуть призвести до фінансових втрат.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні розповсюджується нова афера, пов’язана із підробленими повідомленнями про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху.