Міжурядова угода дозволяє українцям у Латвії обмінювати права водія без іспитів

Із 2 вересня набуде чинності угода між Латвією та Україною про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень. Завдяки цьому українці, які проживають у Латвії, зможуть обміняти свої посвідчення на латвійські без складання теоретичного та практичного іспитів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, передає LSM.

Угоду між Урядом Латвійської Республіки та Кабінетом Міністрів України було підписано 24 квітня в Києві. Документ передбачає, що дійсні національні водійські посвідчення можуть бути взаємно визнані та обміняні для громадян однієї держави, які проживають на території іншої.

Процедуру обміну в Латвії здійснюватиме Дирекція безпеки дорожнього руху (CSDD). Для отримання латвійського посвідчення заявнику необхідно особисто звернутися до одного з центрів обслуговування CSDD, пред’явити документ, що посвідчує особу, та надати українське водійське посвідчення, яке підлягає обміну.

Перед оформленням нового посвідчення також потрібно пройти обов’язковий медичний огляд. Інформацію про його результати CSDD отримуватиме в електронному вигляді від медичних установ.

Скористатися спрощеною процедурою зможуть власники дійсних, не тимчасових водійських посвідчень, виданих компетентними органами України або Латвії, за умови проживання на території іншої держави відповідно до положень угоди.

Очікується, що новий механізм значно спростить життя українцям, які проживають у Латвії та потребують місцевого водійського посвідчення для роботи, навчання або повсякденного життя.

Раніше обмін іноземного посвідчення міг вимагати додаткових процедур, зокрема складання іспитів у випадках, коли не діяли відповідні домовленості.