Водії ризикують втратити гроші: розповсюджується нова афера

В Україні фіксують зростання кількості шахрайських схем, пов’язаних із підробленими повідомленнями про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про це попереджають у Кіберполіції та Патрульній поліції.

Зловмисники надсилають громадянам SMS або повідомлення в месенджерах із вимогою терміново сплатити «штраф». У повідомленнях зазвичай містяться посилання на фальшиві сайти, які імітують державні сервіси, а також реквізити для переказу коштів.

У поліції наголошують: такі повідомлення не мають жодного відношення до офіційних органів. Патрульна поліція України не надсилає штрафи через SMS, Viber, Telegram чи інші месенджери.

У випадку фіксації порушення правил дорожнього руху камерами автоматичної фіксації, водій отримує офіційне паперове повідомлення поштою. Лише після цього штраф вважається належним чином вручений.

Правоохоронці нагадують, що перевіряти інформацію про штрафи необхідно тільки через офіційні державні ресурси, зокрема:

— портал Міністерства внутрішніх справ

— застосунок та портал «Дія»

— «Кабінет водія»

— інші сервіси з доменом gov.ua

Ознаками шахрайських сайтів є підозрілі домени, вимога термінової оплати, помилки в оформленні та прохання ввести повні банківські дані, CVV-код або дані картки.

У разі отримання сумнівного повідомлення правоохоронці радять:

— не переходити за посиланнями

— не вводити персональні та банківські дані

— перевіряти інформацію через офіційні сервіси

— за потреби звертатися до підрозділів патрульної поліції

У випадку, якщо людина вже стала жертвою шахраїв, необхідно негайно звернутися до Кіберполіції та повідомити банк для блокування операцій.

У поліції наголошують: мета таких схем — отримати доступ до банківських рахунків і викрасти персональні дані громадян. Будь-які повідомлення про штрафи з невідомих номерів слід сприймати максимально обережно.

Як повідомляло раніше ForUa, українським водіям варто готуватися до посилення контролю на дорогах. Влада планує жорсткіше стежити за технічним станом автомобілів, а штрафи можуть застосовувати навіть за дрібні несправності, які інспектори здатні виявити візуально, без спеціального обладнання.