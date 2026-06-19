Ситуація на фронті: окупанти посилили тиск під Покровськом і Лиманом

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Лиманському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На Куп’янському напрямку українські військові успішно зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Радьківки та Колісниківки, повідомляє Генштаб.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону українських підрозділів поблизу Лиману та у напрямку Ізбицького. Одне бойове зіткнення станом на вечір ще тривало.

Найбільшу активність ворог проявляв на Лиманському напрямку. Там українські захисники відбивали 11 атак у районах Новоселівки, Дерилового, Зарічного, Ямполя та в напрямках Шийківки, Ставків, Дробишевого і Лимана. Чотири бої на цьому відтинку фронту залишалися незавершеними.

На Слов’янському напрямку російські війська п’ять разів намагалися просунутися у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки, а також у районах Закітного та Калеників. Одне боєзіткнення триває.

Не припиняє противник тиск і на Покровському напрямку. Тут окупанти 11 разів атакували позиції українських військових поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Філії, а також у напрямках Білицького, Дорожнього, Шевченка та Сергіївки. Один бій досі триває.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих атак у районах Плещіївки, Костянтинівки та Іллінівки.

Ще дев’ять штурмів українські воїни відбили на Гуляйпільському напрямку. Росіяни намагалися просунутися в напрямках Добропілля, Гуляйпільського та Гіркого. Два бойові зіткнення залишаються активними.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три спроби ворога покращити свої позиції поблизу Степногірська.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують виснажувати російські війська вздовж усієї лінії фронту та завдають ударів по противнику в тилу.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти посилюють оборонні укріплення в тимчасово окупованому Криму, оскільки розглядають можливість українських десантних операцій як реальну загрозу.