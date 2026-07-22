Зеленський анонсував нову стратегію оборони України: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку оновленої стратегії оборони держави. Документ передбачатиме зміни одразу за кількома ключовими напрямками, зокрема у сфері протиповітряної оборони, мобілізації, розвитку корпусної системи та забезпечення військових сучасним озброєнням. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, над новою стратегією працюватимуть новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та командири Сил оборони. Після завершення підготовки документ буде затверджений як основа подальших змін у війську.

Зеленський наголосив, що першочерговим завданням залишається посилення захисту українського неба від російських атак. "Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу — це пріоритет", – заявив президент.

Окрему увагу планують приділити забезпеченню українських захисників усім необхідним. Йдеться про збільшення постачання дронів, сучасного обладнання та іншої техніки, яка потрібна підрозділам безпосередньо на фронті. За словами Зеленського, військове командування вже визначило найактуальніші потреби, які мають бути оперативно реалізовані.

Ще одним напрямком оновленої стратегії стане вдосконалення мобілізаційної системи. Президент зазначив, що необхідно сформувати більш ефективний підхід до комплектування війська, який відповідатиме умовам повномасштабної війни.

Крім того, влада продовжить розвиток корпусної системи в Збройних силах України. За словами глави держави, реформи в армії й надалі базуватимуться на практичному досвіді бойових командирів та реальних потребах фронту.

Таким чином, нова оборонна стратегія має об'єднати ключові напрямки розвитку українського війська: посилення протиповітряної оборони, модернізацію мобілізації, розвиток корпусної структури та нарощування забезпечення військових сучасними безпілотниками й технікою. Це, за словами президента, має підвищити ефективність оборони країни в умовах триваючої війни.

Як повідомляло раніше ForUa, ветеран російсько-української війни та колишній військовополонений Євген Шибалов повідомив, що надіслав «Новою поштою» до Офісу президента свою відзнаку «За незламність». За його словами, таким чином він висловив солідарність із побратимами, які, як він стверджує, зазнають репресій з боку власного командування.