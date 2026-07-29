Рашисти посилили атаки на Донеччині: під загрозою велика агломерація

Російська армія змінює пріоритети наступу та поступово зосереджує основні зусилля на Слов'янсько-Краматорському напрямку. За оцінкою аналітиків DeepState, окупанти вже розпочали підготовку до нової наступальної кампанії, масовано руйнуючи населені пункти в цьому районі.

Експерти зазначають, що головним викликом для українських військових стає не стільки російська піхота, яку Сили оборони успішно знищують, скільки технологічна перевага ворога. Російські війська активно використовують керовані авіабомби (КАБ), реактивні системи залпового вогню, ударні дрони Shahed та FPV-безпілотники.

За даними DeepState, Слов'янськ і Краматорськ зазнають постійних обстрілів. У містах майже щоночі лунають вибухи, а російські FPV-дрони полюють на цивільний транспорт і людей. Аналітики наголошують, що противник вже має можливість завдавати вогневого ураження на відстань до 40 кілометрів углиб від лінії фронту, що значно ускладнює логістику та будь-яке пересування.

У DeepState попереджають, що Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово стає ізольованою територією, а перебування у цих містах дедалі більше пов'язане з високим ризиком через постійні атаки та застосування сучасних засобів ураження.

Не менш напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. За інформацією аналітиків, російські війська намагаються закріпитися в самому місті та накопичити сили для подальшого просування. Однією з головних цілей окупантів є район між Іллінівкою та Новодмитрівкою. У разі захоплення останньої під загрозою може опинитися українське угруповання, яке обороняє Часів Яр.

Крім того, російські війська посилюють тиск на ділянці Ямпіль — Міньківка. Там вони ведуть артилерійську підготовку, знищують мінні загородження, проводять розвідку боєм та шукають слабкі місця в українській обороні. Серед пріоритетних напрямків просування аналітики називають райони Озерного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки.

У DeepState підкреслюють, що Сили оборони продовжують стримувати наступ противника, однак через інтенсивне застосування дронів, авіації та артилерії ситуація на цих напрямках залишається вкрай складною.

Як повідомляло раніше ForUa, найважча ситуація зараз спостерігається у Слов'янську та Краматорську. Окпанти майже щодня атакують міста керованими авіаційними бомбами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.