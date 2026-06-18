Окупанти зміцнюють оборону Криму через страх українського десанту

Російські війська посилюють оборонні укріплення в тимчасово окупованому Криму, оскільки розглядають можливість українських десантних операцій як реальну загрозу, заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, Україна відпрацьовує різні варіанти десантних операцій у межах ширших військових дій, і саме тому російська сторона приділяє особливу увагу зміцненню потенційно вразливих ділянок узбережжя.

Плетенчук зазначив, що окупаційні сили в Криму посилюють оборону саме там, де, на їхню думку, існує ризик висадки українських сил.

Водночас речник ВМС наголосив, що будь-які операції зі звільнення Криму розглядатимуться та виконуватимуться відповідно до військової необхідності, якщо це буде потрібно для досягнення мети.

Як повідомляло раніше ForUa, ефективний вогневий контроль Сил оборони України над ключовими логістичними маршрутами російських військ на півдні може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.