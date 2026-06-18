Очільник МЗС РФ Лавров пригрозив масованими ударами по «цілях ЗСУ»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після атаки безпілотників на Москву заявив, що російська армія продовжить регулярні масовані удари по об'єктах в Україні. Про це повідомляють ТАСС та російський «Інтерфакс».

Коментуючи атаку безпілотників на російську столицю, очільник МЗС РФ зазначив, що «одних слів» стосовно України вже замало.

Він зауважив, що російські військові мають завдання здійснювати регулярні обстріли цілей, які, за твердженням Кремля, впливають на боєздатність Збройних Сил України.

«Невипадково президент оголосив певний час тому після чергової витівки київського терориста про те, що ми тепер будемо проводити масовані групові удари на регулярній основі по цілях, від стану яких безпосередньо залежить боєздатність ЗСУ. Це завдання поставлене верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують його і будуть виконувати», — заявив Лавров.

ForUA нагадує, у ніч на четвер, 18 червня, Сили оборони України завдали повторного удару по Московському нафтопереробному заводу (НПЗ).

На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу, горять щонайменше п'ять об'єктів, зокрема установки з переробки нафти та резервуари.

Окрім об'єкта в Московському регіоні, українські сили уразили цілі в Ростовській області, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Брюсселі заявив, що Україна продовжуватиме завдавати ударів у відповідь по російських об'єктах, зокрема в Москві, якщо Росія не припинить агресію.

Глава держави наголосив, що нещодавні удари по об'єктах у Московській області є справедливою відповіддю на російський терор, зокрема на атаку по Києво-Печерській лаврі.